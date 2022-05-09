«Предложили бы чуть пораньше – может, и согласилась бы». Сотникова ответила на вопрос, хотела бы она сняться в Maxim

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова ответила на вопрос, хотела бы она сняться в фотосессии для мужского журнала.

«Смогли бы или хотели бы как Лиза (Туктамышева) и Женя (Медведева) сделать фотосессию в Maxim?» – поинтересовался подписчик.

«Каждый человек делает то, что ему хочется делать в своей жизни. Каждый человек имеет на это право, и никакие злосчастные комментарии людей не остановят его.

Предложили бы чуть пораньше – может, и согласилась бы.

Сейчас заходишь в инстаграм – и сплошной «Максим», не считаю, что уже можно чем-то удивить в этом журнале. Тем более в моей фотопленке имеются фото в купальнике с отдыха, что в этом плохого?

Да что там в фотопленке, и в инстаграме я выставляла такие фото», – написала Сотникова в соцсети.