Александр Смирнов: «Трусова доказала, что она уникальный джампер. Думаю, что с ее взрывом и скоростью можно попробовать пятерной»

Теги Александр Смирнов сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов высказался о желании Александры Трусовой выучить прыжок в пять оборотов. 

– Как думаете, способен человеческий организм на такое?

– Александра нам уже доказала, что она уникальный джампер. Думаю, что с ее взрывом и скоростью можно попробовать пятерной. Главное, чтобы со здоровьем не было проблем.

Да и вы представляете, сколько сил отнимет такой прыжок. Но я бы с радостью увидел пятерной от Александры, – сказал Смирнов. 

Трусова мечтает о пятерном прыжке, но реально ли это? И можно ли выиграть за счет такой сложности?

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