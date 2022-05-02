Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов высказался о желании Александры Трусовой выучить прыжок в пять оборотов.
– Как думаете, способен человеческий организм на такое?
– Александра нам уже доказала, что она уникальный джампер. Думаю, что с ее взрывом и скоростью можно попробовать пятерной. Главное, чтобы со здоровьем не было проблем.
Да и вы представляете, сколько сил отнимет такой прыжок. Но я бы с радостью увидел пятерной от Александры, – сказал Смирнов.
Трусова мечтает о пятерном прыжке, но реально ли это? И можно ли выиграть за счет такой сложности?