«Нам посчастливилось зажечь огни в глазах и сердцах людей. Это было незабываемо!» Команда Тутберидзе подвела итоги тура «Чемпионы на льду»

Команда Этери Тутберидзе подвела итоги тура «Чемпионы на льду». Шоу прошло в шести городах.

«Вот и подошел к концу, уже ставший традиционным, тур «Чемпионы на льду».

Нам посчастливилось зажечь огни в глазах и сердцах людей в 6-ти городах. Это было незабываемо!

Мы благодарим каждого зрителя за то, что вы подарили нам самое ценное – свое время. Это было честью кататься для такой открытой, чувствующей и поддерживающей аудитории! Полные залы, непрекращающиеся овации – лучшая награда для нашей команды!

Надеемся, что у нас ещё будет множество возможностей для тёплых встреч, искренних историй на льду и ярких эмоций. До скорого!» – сообщили в команде.