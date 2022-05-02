«Нам посчастливилось зажечь огни в глазах и сердцах людей. Это было незабываемо!» Команда Тутберидзе подвела итоги тура «Чемпионы на льду»

Теги сборная России Этери Тутберидзе ледовые шоу Фигурное катание

Команда Этери Тутберидзе подвела итоги тура «Чемпионы на льду». Шоу прошло в шести городах.

«Вот и подошел к концу, уже ставший традиционным, тур «Чемпионы на льду».

Нам посчастливилось зажечь огни в глазах и сердцах людей в 6-ти городах. Это было незабываемо!

Мы благодарим каждого зрителя за то, что вы подарили нам самое ценное – свое время. Это было честью кататься для такой открытой, чувствующей и поддерживающей аудитории! Полные залы, непрекращающиеся овации – лучшая награда для нашей команды!

Надеемся, что у нас ещё будет множество возможностей для тёплых встреч, искренних историй на льду и ярких эмоций. До скорого!» – сообщили в команде.

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