Александр Жуков: «Думаю, что Азиатская федерация шахмат ничуть не уступает европейской, а даже сильнее. Для нас такой переход – одни плюсы»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков оценил решение Федерации шахмат России (ФШР) о переходе в Азиатскую шахматную федерацию.

«Решение верное, думаю, что азиатская федерация ничуть не уступает европейской, а даже сильнее. Там есть Китай, Индия, Иран и другие, а теперь будет и Россия. Для нас такой переход – одни плюсы.

Думаю, нас с удовольствием примут. Не уверен, что кто-то может помешать России совершить переход», – сказал Жуков, который является одним из членов наблюдательного совета ФШР.

Федерация шахмат России вступит в Азиатскую шахматную федерацию