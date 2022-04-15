Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»

Заместитель исполнительного директора Федерации шахмат России Александр Ткачев прокомментировал решение ФШР перейти в Азиатскую шахматную федерацию.

«Идея входа в Азиатскую федерацию шахмат не была спонтанной, мы ее анализировали достаточно долго. Более тесно мы ее стали обсуждать после введения санкций в отношении наших спортсменов. Участие россиян в европейских соревнованиях теперь является крайне сложным процессом, технически и физически, поэтому мы и подали заявку.

Подчеркну, это решение не является вынужденным, ведь на сегодняшний день мы остаемся полноправными членами европейской федерации.

Объективный анализ показывает, что от перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют. В особенности это касается молодых шахматистов.

За последние годы для нашей молодежи на разных возрастных уровнях в Европе нет конкуренции. Если взять в пример последние турниры в доковидные времена, то наши ребятишки завоевали 16 медалей, в числе которых семь золотых. На первенстве мира в тех же возрастах мы стали только третьими, впереди были Китай и Индия.

Похожая картина наблюдается и на взрослом уровне, неважно – командный или индивидуальный турнир. Нам приятно побеждать в Европе, но профессиональному росту это не способствует. Наши основные конкуренты находятся именно в Азии», – сказал Ткачев.

«Что касается регламентов континентальных соревнований по отбору на первенства мира, то квоты не меняются. Было бы странно, если бы система различалась.

От ФИДЕ никаких претензий не было. Надо учесть, что ФИДЕ в конкретном случае не может оказывать никаких действий. В уставе федерации прописан пункт о том, что континентальные и национальные ассоциации действуют в порядке своих регламентов.

С тем же успехом мы могли подать заявку на вход в Американскую федерацию. Конечно, мы привыкли к тому, что Россия привязывает себя к , но большая часть нашей страны географически относится именно к Азии.

Мы провели серьезные юридические консультации. Если бы мы понимали, что шансов на вход нет, то и не ввязывались бы в это.

Решение за азиатской федерацией. Оно может быть принято как в ближайшей перспективе, так и в среднесрочной. Письмо мы направили. Ответ на его получение со стороны азиатской федерации уже получили, обратная связь имеется», – добавил заместитель исполнительного директора ФШР.