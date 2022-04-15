Никита Кацалапов: «Нам нужно проводить свои соревнования, дать возможность иностранцам в них участвовать»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Матч ТВ Фигурное катание

Серебряный призер Пекина-2022 в танцах на льду Никита Кацалапов заявил, что Россия может проводить собственные соревнования с участием иностранных спортсменов. 

«Россия обладает огромным опытом проведения соревнований любого масштаба. Они проводятся на самом высоком уровне организации, с абсолютной безопасностью и с праздничной атмосферой, что отмечают спортсмены из всех стран мира.

Фигурное катание в России в последние годы набрало огромную популярность, обзавелось миллионами болельщиков.

У нас в стране работают самые высококлассные тренеры, тренеры чемпионов абсолютно всех самых престижных соревнований мирового и олимпийского уровня.

Нам нужно только наращивать обороты и проводить свои соревнования, дать возможность иностранцам в них участвовать», — сказал Кацалапов.

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