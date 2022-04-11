Дмитрий Алиев: «Я принял для себя вызов – выступать там, где есть возможность. Если на финале Кубка России или Кубке Первого канала – значит там»

Чемпион Европы Дмитрий Алиев высказался об отстранении российских фигуристов от международных стартов.

– Как в нынешних обстоятельствах фигуристам жить дальше? У вас какие планы на будущее?

– Я могу гарантированно только за себя говорить. Потому что выступать лично мне, а другие ребята за себя сами ответят. Я во всей этой ситуации просто продолжаю кататься. Нужно мне будет поехать на финал Кубка России, чемпионат России – значит так надо. Тем более это в любом случае меня ждет в предстоящем сезоне, так как я не попал в сборную. Так что я принял для себя вызов – выступать там, где есть возможность.

Понятно, я не могу прокомментировать обстановку, которая сложилась в мире спорта. Потому что не знаю, как выстраивается вся эта система. Одно скажу: жалко ребят, спортсменов, себя в том числе, тренеров, которые работают, создают будущее.

– Можно сказать, что спортсмены – заложники ситуации?

– Я бы такое слово не использовал, но мы попали в тупик, в котором не можем шагать туда, куда хотим. Для меня выход и вызов – просто кататься. Если на финале Кубка России – значит там. Или на Кубке Первого канала. Самым важным в жизни для меня остается непосредственно фигурное катание.

– Если добавлять прагматизма, но надо же на что-то жить, есть? Тем более если вы не в сборной. С финансированием станет сложнее?

– Это все зависит от федерации. Я уверен в том, что они будут поддерживать спортсменов всеми возможными путями, что они уже по факту показали в этом сезоне. То есть они за свои слова отвечают, если так можно говорить. Они как сказали, так и сделали в отношении спортсменов.

Да, когда выигрывается чемпионат Европы, то призовые и надбавки помогают, способствуют нормальной жизни. Но в текущей ситуации что сделает слабый человек? Скорее всего, уйдет из спорта, пойдет тренировать, подкатывать детей. Нормальный сильный спортсмен, который жаждет двигаться и горит желанием, будет кататься.

Самое главное – опыт, который ты принесешь с собой из спорта в последующую жизнь. Так что вопрос финансирования... Слушайте, я неделю могу жить на молоке и хлебе! Да, это громкая фраза. И да, я люблю покушать, конечно (улыбается). Но мне хватит сил и воли себя ограничить в случае надобности.

– Вообще интересная диета, после нее и поправиться можно.

– Может быть. Зато сытно! – сказал Алиев.