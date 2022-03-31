Двукратная чемпионка мира ответила на вопросы в интервью мужскому журналу Maxim.

– Что ты открыла для себя, когда ушла из большого спорта?

– Мир без строгой дисциплины! Мир, в котором могу позволить себе опоздать на десять минут, съесть больше на завтрак и на ужин, потусить с друзьями до четырех утра.

– Какие у тебя еще суперспособности, кроме терпения?

– Всегда везде приходить вовремя и потом ждать людей по полчаса. Еще я могу две с половиной минуты не дышать: у фигуристок, как у пловчих, объем легких большой.

– Аня Семенович говорила, что, когда ушла из спорта, у нее выросла грудь.

– Не, мне девочки всегда завидовали. Я была худая, но с грудью было все в порядке, – сказала Медведева.

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