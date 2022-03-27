Инна Гончаренко: «На Кубке Первого канала ребята показали наисложнейшие программы. Гораздо круче, чем на чемпионате мира»

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила итоги Кубка Первого канала в Саранске.

«Великолепный праздник, это большой подарок для наших зрителей. На Кубке Первого канала ребята показали наисложнейшие программы. Я думаю, что это гораздо круче, чем программы, показанные на прошедшем только что чемпионате мира. К тому же все было выполнено в прекрасном настроении!

Думаю, Кубок Первого канала должен стать постоянным, это будет хорошей традицией, люди будут его ждать – такое прекрасное окончание сезона. Это и соревнование, и праздник в одном комплекте. Плюс это оптимистично будет действовать на подрастающих спортсменов, вдохновлять их. Думаю, это очень важно.

Здесь собраны все наши лучшие спортсмены по всем разделам, мы видим героев вместе, и это прекрасно», – сказала Гончаренко.

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