Инна Гончаренко: «На Кубке Первого канала ребята показали наисложнейшие программы. Гораздо круче, чем на чемпионате мира»

Теги сборная России Инна Гончаренко Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила итоги Кубка Первого канала в Саранске.

«Великолепный праздник, это большой подарок для наших зрителей. На Кубке Первого канала ребята показали наисложнейшие программы. Я думаю, что это гораздо круче, чем программы, показанные на прошедшем только что чемпионате мира. К тому же все было выполнено в прекрасном настроении!

Думаю, Кубок Первого канала должен стать постоянным, это будет хорошей традицией, люди будут его ждать – такое прекрасное окончание сезона. Это и соревнование, и праздник в одном комплекте. Плюс это оптимистично будет действовать на подрастающих спортсменов, вдохновлять их. Думаю, это очень важно.

Здесь собраны все наши лучшие спортсмены по всем разделам, мы видим героев вместе, и это прекрасно», – сказала Гончаренко.

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