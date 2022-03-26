Анастасия Губанова: «Рада, что смогла закончить сезон на такой высокой ноте, эмоции переполняют. Я в шоке!»

Грузинская фигуристка подвела итоги чемпионата мира-2022, где она заняла 6-е место.

«Очень довольна своим катанием, рада, что смогла закончить сезон на такой высокой ноте, эмоции переполняют. Я в шоке!

У меня никогда не было такого насыщенного сезона, я получила столько новых счастливых эмоций в этом сезоне, очень горжусь тем, что сделала, как преодолела трудности. Огромное спасибо федерации Грузии за всё это, я бы не смогла участвовать в таких соревнованиях без них.

Я была с грузинской командой в Бергамо две недели, большое спасибо итальянцам за то, что мы были там. Мой тренер Евгений Рукавицын не смог приехать, было немного тяжело, но я отправляла ему видео. Ситуация такова, что нам нужно приспосабливаться.

Что дальше? Вернусь в Санкт-Петербург, и, возможно, у меня будет несколько выходных. Потом будем ставить новые программы. Думаю, мы поменяем обе программы. Планирую соревноваться в следующем олимпийском цикле.

Очень хочу научиться прыгать четверные. Пробовала, но пока не очень, также я хочу сделать тройной риттбергер и поработать над теми элементами, которыми владею», – сказала Губанова.