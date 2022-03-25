Кондратюк о каскаде с двумя четверными: «Можно прыгнуть на соревнованиях один раз, чтобы стать первым в истории. Но глобально в этом нет смысла»

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свою победу в индивидуальном прыжковом турнире на Кубке Первого канала в Саранске.

Кондратюк исполнил каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов.

– Кубок Первого канала — необычное событие для всех фигуристов. Очень интересно здесь находиться.

– Алексей Ягудин сначала объявил, что второй прыжок в вашем каскаде был тройным. Слышал?

– Не слышал. Но, судя по аплодисментам, кто-то да понял, что это был четверной.

– Как думаешь, имеет ли смысл попробовать этот элемент на официальных соревнованиях?

– Один раз, чтобы стать первым в истории – да. Но глобально в этом нет смысла. Это убирает сразу же каскад из трех прыжков, а также пару четверных, которые нельзя потом повторить.

– Может, теперь ты попробуешь стать первым фигуристом, который исполнит каскад из двух четверных уже на соревнованиях?

– Не в этот раз. А в будущем… Поживем – увидим, – сказал Кондратюк.