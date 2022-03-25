Щербакова чисто исполнила четверной флип на Кубке Первого канала, Валиева ошиблась на четверном тулупе, Самоделкина упала с четверного лутца

Сегодня на Кубке первого канала по фигурному катанию в Саранске женщины выступили в прыжковом турнире.

Команда Анны Щербаковой (красные)

Аделия Петросян прыгнула четверной риттбергер со степ-аутом и получила оценку 7,98. В следующем раунде она исполнила каскад двойной тулуп – тройной тулуп – тройной тулуп – ойлер – тройной сальхов (15,53).

Софья Самоделкина упала с четверного лутца, оценка – 6,04. Во втором раунде она также упала с четверного лутца (4,65).

Софья Акатьева чисто исполнила четверной тулуп (12,73), а в следующем раунде упала с четверного тулупа (3,80).

Анна Щербакова чисто прыгнула четверной флип (15,62). Во втором раунде она прыгнула каскад четверной флип – тройной тулуп – ойлер – тройной сальхов – тройной тулуп и получила за него 22,26 балла. Также она выступила в решающем раунде, где исполнила четверной флип – ойлер – тройной сальхов (20,86).

Команда Марка Кондратюка (синие)

Елизавета Туктамышева прыгнула тройной аксель с ошибкой на выезде (8,16). В следующем раунде исполнила каскад тройной аксель – двойной тулуп – ойлер – двойной сальхов (12,22 балла).

Вероника Жилина – четверной тулуп со степ-аутом (7,84), во втором раунде – каскад четверной сальхов – ойлер – одинарный сальхов – ойлер – двойной сальхов (12,98).

Майя Хромых прыгнула четверной тулуп со степ-аутом и коснулась руками льда, оценка – 7,41. Во втором раунде она прыгнула каскад четверной тулуп (со степ-аутом) – ойлер – двойной сальхов – тройной тулуп – 7,98 балла, засчитали только тулуп.

Камила Валиева – четверной тулуп со степ-аутом (8,17). В следующем раунде она исполнила каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов – ойлер – тройной сальхов (23,09). В решающем раунде – четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов (19,05).

ПРИМЕЧАНИЕ: информация обновляется.