Авербух о самой спонтанной покупке: «Гоночная машина. Такая блажь – ненужная, неудобная, дорогая, но мне показалось, что мир будет спасен»

Хореограф Илья Авербух ответил на вопрос о своей самой спонтанной покупке.

«Она была достаточно давно – это автомобиль Audi R8. Гоночная машина, тогда был это был вообще писк – по-моему, 2008-й. Она у меня до сих пор есть, и ее бессмысленно сейчас продавать – она не стоит таких денег, как тогда. Через какое-то время она будет раритетом, очень красивая машина. На нее до сих пор оборачиваются, езжу только летом.

Достаточно бестолковая покупка: стоила баснословных денег – 200 тысяч долларов, я все выгреб, мне помогла еще часть офиса. Такая блажь. Точно ненужная, неудобная, дорогая, трясется, жесткая… Но не могу, мне показалось, что мир будет спасен.

Это 2008-й – на подъеме все «Ледниковые», больше 100 гастролей, был большой оборот, я даже входил в списки Forbes – мог себе позволить. Сейчас могу только показывать журналы, что это когда-то было. До сих пор сажусь и позволяю себе погонять – благо есть такие автобаны», – рассказал Авербух.