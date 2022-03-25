Авербух об Арзамасовой: «Многих озадачивают разница в возрасте и понимание, что мы в разных точках жизни встретились. Может, это дает дополнительный драйв жить каждый день»

Хореограф Илья Авербух рассказал о браке с актрисой Елизаветой Арзамасовой.

– Когда мы с Лизой расписывались, мы хотели сделать это только внутри, очень демократично. Многие поздравили, но часть людей начали критические стрелы, особенно в меня: вот, не оделся нормально, что это такое?

И мы решили: надо, чтобы все нас увидели в одежде. Сняли особняк, где мы говорим, сейчас второй раз, когда я здесь. Лиза надела шикарное свадебное платье, я оделся во фрак. И мы всех на улице поздравили с Новым годом – расписались мы 19 декабря и через 10 дней поздравляли. И сказали: ребят, неважно, во что мы одеты, – важно, как мы держим друг друга за руку и идем дальше по жизни.

Я нашел свою точку опоры. Мне кажется, мы оба ее нашли. Сложно представить, что мы два года вместе – ощущение, что один день. Это штампы, но как еще выразить?

– Какие качества в Лизе тебя к ней расположили? Как ты ее рассмотрел?

– Сложно поверить, что есть человек с таким четким мироощущением, миропониманием – при этом это органично, что он не ведет аутотренинг сам с собой. Не то что мы перебороли – улыбнулись. У нее это в естестве. Она бедная должна все время говорить: да я такая, я не играю, не в сладком сиропе – я так воспринимаю мир. Я сам начинаю глаза открывать шире.

Она по-настоящему солнечный человек и очень искренний. Мне сложно уходить в характеристики – очень светлый мой человек. Мы в своем понимании мира очень близки.

Понятно, что многих озадачивают разница в возрасте (Авербуху 48 лет, Арзамасовой – 27 – Sports.ru) и понимание, что мы в разных точках жизни встретились. Может быть, это дает дополнительный драйв жить каждый день. Понимаешь, что все скоротечно – мы еще больше понимаем это: быстро все уйдет, а в нашем варианте все может уйти еще быстрее.

Поэтому каждый день, когда мы вместе, здоровы, счастливы, летим и можем, он острее понимается, чем когда: а, вся жизнь впереди, можно поругаться на двое суток, потом неделю пообижаться.

Может, я немножко криво об этом рассказал, но это важный фундамент для нашей семьи, – отметил Авербух.

История любви Авербуха и Арзамасовой: познакомились, когда Лизе было 15, Лобачева не верила в их отношения, поженились под Новый год