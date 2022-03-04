Ледовое шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой перенесено на апрель

Ледовое шоу, приуроченное к юбилею заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, перенесено на 15-16 апреля.

Изначально планировалось, что шоу в рамках проекта «Ледниковый период» пройдет 11-12 марта.

«Дорогие поклонники фигурного катания. Мы благодарим всех за поддержку! Мы много работали и продолжаем работать над тем, чтобы вечер, посвященный Великому Тренеру, был незабываем!

Наш ледовый вечер в честь юбилея Татьяны Анатольевной Тарасовой переносится на 15-16 апреля», – сообщил хореограф Илья Авербух.

13 февраля Татьяне Тарасовой исполнилось 75 лет.