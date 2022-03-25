Лыжница Степанова о ЧМ по фигурному катанию: «Вы всерьез называете это чемпионатом мира? Без лучших?»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам высказалась о пропуске российскими фигуристами чемпионата мира в Монпелье.

«Мысли относительно проходящего сейчас чемпионата мира по фигурному катанию: вы всерьез называете это чемпионатом мира? Без лучших – россиян (и китайцев)?

Всегда считала и считаю, что профессиональный спорт – это часть индустрии развлечений, и большинство мировой публики найдет себе другие шоу, чтобы смотреть на диване, поедая попкорн.

Только без нашего участия как-то слабенько, нет? Пусть моя последняя гонка сезона на молодежном чемпионате мира в Норвегии напоминает о том, как «качественное шоу» должно выглядеть», – написала Степанова в телеграм-канале.