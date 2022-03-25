«Ее не пригласили». Плющенко объяснил отсутствие Муравьевой на Кубке Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, почему его подопечная Софья Муравьева не выступит на Кубке Первого канала в Саранске.

25 марта в рамках соревнований пройдет прыжковый турнир, 26 марта – короткие программы, 27 марта – произвольные.

«Ее не пригласили», - заявил Плющенко.

В декабре Муравьева заняла шестое место на взрослом чемпионате России, а в январе стала третьей на юниорском первенстве страны.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске