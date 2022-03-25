«Ее не пригласили». Плющенко объяснил отсутствие Муравьевой на Кубке Первого канала

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Софья Муравьева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, почему его подопечная Софья Муравьева не выступит на Кубке Первого канала в Саранске.

25 марта в рамках соревнований пройдет прыжковый турнир, 26 марта – короткие программы, 27 марта – произвольные.

«Ее не пригласили», - заявил Плющенко.

В декабре Муравьева заняла шестое место на взрослом чемпионате России, а в январе стала третьей на юниорском первенстве страны.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске

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