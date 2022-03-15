В Москве состоится масштабный ледовый фестиваль при участии главных звезд фигурного катания

Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» с участием лучших российских фигуристов пройдет во дворце спорта «Мегаспорт».

В шоу примут участие Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин и множество других звезд фигурного катания.

1 апреля в 19:00 все любители фигурного катания смогут вживую увидеть показательные выступления, в которые войдут самые эффектные номера Олимпийских чемпионов, чемпионов Мира и Европы. В этом году организаторы фестиваля вдохновились одной из пяти стихий природы – создатели мероприятия взяли образ воды за основу масштабного ледового действа. Они обещают москвичам и гостям столицы зрелище, наполненное светом, музыкой, эффектными интерактивными проекциями, графикой и яркими художественными решениями. В программе будут задействованы акробаты, танцоры и воздушные гимнасты. Помимо звездного представления, в рамках фестиваля пройдут открытые соревнования между взрослыми любителями и действующими спортсменами-юниорами. После мероприятия у зрителей будет возможность взять автографы у своих кумиров и сфотографироваться с любимыми спортсменами.

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