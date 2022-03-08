Сегодня Алексею Мишину исполняется 81 год

Сегодня заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин празднует день рождения, ему исполняется 81 год.

В паре с Тамарой Москвиной Мишин – серебряный призер чемпионата мира 1969 года в парном катании, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы, чемпион СССР.

С 1973 года Мишин работает преподавателем и тренером. Среди его учеников множество известных фигуристов: олимпийские чемпионы Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова и другие.

Мишин – кандидат педагогических наук, профессор. Он продолжает тренировать спортсменов, а также заведует кафедрой конькобежного спорта и фигурного катания Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры имени Лесгафта.

Вы точно не застали, как катался молодой Алексей Мишин – в паре с Тамарой Москвиной они выходили на лед даже 50 лет спустя