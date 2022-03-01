Анна Щербакова: «На момент короткой программы в Пекине коньки были абсолютно новые. Было буквально 30-40 минут на тренировке, чтобы раскатать их»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова рассказала, что выступала на Олимпийских играх в новых коньках после поломки старых.

– Коньки, которым на момент короткой программы было три дня, вообще не раскатанные были?

– Нет, абсолютно новые.

– Тоже норма? Надеваешь и спокойно едешь?

– Ну, не то чтобы спокойно. Думаю, по тренировкам видно было, что какой-то процесс идет. Было другое удивительно: в новых коньках выйти сразу на официальную тренировку.

В «Хрустальном» я привыкла, что выхожу и начинаю работать – все тренеры в курсе того, что я в новых коньках, но стараюсь выполнять полный объем работы. И у меня есть возможность выйти на дополнительный лед, то есть за один день прокататься много часов.

А в Пекине получалось, что у меня есть буквально тридцать-сорок минут на тренировке, чтобы раскатать их. И при этом шла официальная тренировка, включение музыки, это конечно, немного стрессовая ситуация была.

Хотя я была к этому готова и как раз рассчитала время до произвольной программы, чтобы привыкнуть к конькам. Первые дни все шло не самым лучшим образом, но я знала, что так будет, важно было привести все в норму к произвольной программе.

– А это была первая замена коньков в сезоне?

– Нет, я чаще, чем хотелось бы, меняю коньки, поэтому в конце сезона буду пробовать другую модель.

Это проблема последних сезонов: как только начала прыгать больше четверных прыжков, ботинки стали чаще ломаться, теперь по пять-шесть раз в сезон приходится менять. Это мешает, конечно, тренировочному процессу, но в олимпийский сезон я не стала экспериментировать с моделью, – сказала Щербакова.