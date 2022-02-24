Команда Тутберидзе поздравила тренера с днем рождения: «Здоровья вам и счастья на пути! На льду успехов, сил и вдохновения! К высоким целям каждый день идти!»

Тренерский штаб поздравил заслуженного тренера России с днем рождения.

Сегодня Тутберидзе исполняется 48 лет.

«Поздравляем Этери Георгиевну с днем рождения!

Мы от души вас поздравляем с днем рождения!

Здоровья вам и счастья на пути!

На льду успехов, сил и вдохновения!

К высоким целям каждый день идти!

Пусть в этот день сбываются желания!

Тепла в душе и радости во всем!

Любви, добра, поддержки, понимания!

Эмоций ярких больше с каждым днем!

Надежды, веры, мира и терпения!

Пускай в душе сияет солнца свет!

Не знать печали, грусти и сомнения!

Удачи, счастья и больших побед!» – говорится в поздравлении.