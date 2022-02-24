Команда Тутберидзе поздравила тренера с днем рождения: «Здоровья вам и счастья на пути! На льду успехов, сил и вдохновения! К высоким целям каждый день идти!»

Тренерский штаб Этери Тутберидзе поздравил заслуженного тренера России с днем рождения.
Сегодня Тутберидзе исполняется 48 лет.
«Поздравляем Этери Георгиевну с днем рождения!
Мы от души вас поздравляем с днем рождения!
Здоровья вам и счастья на пути!
На льду успехов, сил и вдохновения!
К высоким целям каждый день идти!
Пусть в этот день сбываются желания!
Тепла в душе и радости во всем!
Любви, добра, поддержки, понимания!
Эмоций ярких больше с каждым днем!
Надежды, веры, мира и терпения!
Пускай в душе сияет солнца свет!
Не знать печали, грусти и сомнения!
Удачи, счастья и больших побед!» – говорится в поздравлении.
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