Марк Кондратюк: «Не хочу себя ощущать звездой. Я такой же человек»

Российский фигурист Марк Кондратюк на церемонии чествования олимпийцев поделился эмоциями от Олимпийских игр в Пекине.
— Какие сейчас эмоции?
— В целом радостные. Необычное мероприятие. Рад стать его частью.
— Что скажете про планы о выполнении сальхова?
— Это тот элемент, который никто никогда в истории не исполнял. Просто хотелось попробовать. Не знаю, получится ли он у меня когда-либо вообще, но уверен, что кто-нибудь его сделает.
— Не больно было?
— Мы падаем очень много раз, поэтому привыкаешь.
— Как провел эти дни?
— Спокойно, гулял по Москве. Тяжеловато было находиться долгое время взаперти. Просто хотелось выйти погулять.
— Узнавали?
— Бывало.
— Фотографировался?
— В том числе.
— Ощущал себя звездой?
— Не хочу себя ощущать звездой. Такой же человек, – сказал Кондратюк.