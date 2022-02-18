Погорилая о скандале с Валиевой: «Будь проклят этот допинг, сами придумали и просто затравили нашу девочку! Трясет от этой ситуации»

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 высказалась о выступлении российских фигуристок на в Пекине, а также о скандале вокруг Камилы Валиевой.

«Наши девочки самые лучшие! И это факт, и с этим никто ничего не сделает!

Наши три места! То, что сейчас происходит, это история!

– золото. – серебро. и наше главное золото.

Будь проклят этот допинг, сами придумали и просто затравили нашу девочку! Это уже не спорт, это ужас! Меня трясет от всей этой ситуации.

Если вы завидуете женскому фигурному катанию, то завидуйте молча, а не придумывайте этот бред», – написала Погорилая в инстаграме.

Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник