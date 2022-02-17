Анна Щербакова: «У меня есть желание кататься дальше. Я пока не могу представить себя без фигурного катания»

Российская фигуристка Анна Щербакова ответила на вопрос о дальнейшей спортивной карьере.

Сегодня Щербакова выиграла золото Олимпиады-2022 в Пекине.

– Мы обязаны задать этот вопрос: что дальше?

– Я не поняла, что произошло сегодня, и говорить, что будет дальше, тяжело. У меня, безусловно, есть желание кататься дальше. Я пока не могу представить себя без фигурного катания.

У меня нет четкого представления, как дальше будет выглядеть моя карьера, но заканчивать я не готова, – передает слова Щербаковой корреспондент .ru Вячеслав Самбур.