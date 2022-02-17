Анна Щербакова: «Выходя на соревнования, я не думала ни о каком месте, ни о победе. Выходила показать себя, свое лучшее катание»

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Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала победу на Олимпийских играх в Пекине. 

«Никогда в своей спортивной карьере я не ставила своей целью золотую олимпийскую медаль, абсолютно честно говорю. У меня был непростой, интересный путь, взлеты и падения, я шла шаг за шагом и никогда не забегала вперед.

Даже сейчас, выходя на соревнования, я не думала ни о каком месте, ни о победе. Выходила показать себя, свое лучшее катание. И невероятное счастье, что я это показала в нужное время

Я не смотрела прокаты Саши и Камилы. Пока мне, наверное, нечего сказать. Если мне надо будет, я им все лично скажу», – сказала Щербакова. 

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