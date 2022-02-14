Этери Тутберидзе: «Для меня командная медаль — это медаль страны. Если бы каталась не Валиева, а другая спортсменка, результат был бы тот же»

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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась о судьбе золотой медали в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. 

Золото выиграли российские спортсмены. После окончания соревнований стало известно, что декабрьская допинг-проба Камилы Валиевой, участвовавшей в командном турнире, дала положительный результат на триметазидин.

Церемонию награждения отложили на время проведения разбирательств по делу Валиевой. 

«Для меня командная медаль — это медаль страны, и очевидно, что наша страна, поскольку это показывает развитие четырех видов фигурного катания, наша страна в четырех видах сильнее, чем остальные.

И если бы каталась не Камила, а другая спортсменка, или третья, или обе, результат был бы тот же.

Поэтому просто как-то обидно, что эта вся ситуация всплыла здесь, на Олимпиаде, я так понимаю, для того чтобы это громче прозвучало, получило больше резонанса, но мы справимся», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала. 

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