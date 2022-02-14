Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась о судьбе золотой медали в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

Золото выиграли российские спортсмены. После окончания соревнований стало известно, что декабрьская допинг-проба Камилы Валиевой, участвовавшей в командном турнире, дала положительный результат на триметазидин.

Церемонию награждения отложили на время проведения разбирательств по делу Валиевой.

«Для меня командная медаль — это медаль страны, и очевидно, что наша страна, поскольку это показывает развитие четырех видов фигурного катания, наша страна в четырех видах сильнее, чем остальные.

И если бы каталась не Камила, а другая спортсменка, или третья, или обе, результат был бы тот же.

Поэтому просто как-то обидно, что эта вся ситуация всплыла здесь, на , я так понимаю, для того чтобы это громче прозвучало, получило больше резонанса, но мы справимся», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.