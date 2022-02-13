Загитова о положительной допинг-пробе Валиевой: «Очень много вопросов. Не к Камиле, а мы понимаем – к чему и кому»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова высказалась о ситуации с положительной допинг-пробой фигуристки .

Во время в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

Сегодня выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) проведет заседание по данному делу. По его итогам решится, сможет ли фигуристка продолжить участие в Играх.

«Я даже не представляю, насколько это... Потому что мы даже на взводе.

Вообще сказали, что 11 числа нам скажут, что и как. Целый день ты ждешь-ждешь-ждешь, и потом они говорят – мы переносим. Ну просто так не может быть. К спортсмену прежде всего должно быть какое-то уважение, понимание.

Я не знаю, что там было и какие подводные камни, но это какая-то история, которая покрыта мраком. Вообще непонятно, много очень вопросов. Не к Камиле, а мы понимаем, к чему и кому», – сказала Загитова в эфире Первого канала.

Валиева защищается от допинг-обвинений: суд – сегодня, решение – в понедельник. Онлайн. Live