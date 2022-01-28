Евгения Медведева: «Когда я была маленькой, хотела стать чемпионкой мира. Так что мой внутренний ребенок карьерой вполне доволен»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о своих ощущениях перед Олимпиадой-2018 в , где она завоевала серебро в личных и командных соревнованиях.

– Помнишь свои ощущения 4 года назад перед Олимпиадой?

– Помню, что я ничего не понимала. Абсолютно. Помню, что было сложно, что в какие-то моменты казалось, что все – это уже предел. А на самом деле – нет, там нормально было еще запаса сил и желания. Именно в такие моменты, когда тебе кажется, что уже все, уже ползти больше некуда, открывается 35-е дыхание и идешь дальше.

Именно так в 2018-м и случилось. Когда уже очень тяжело, то выходишь на лед, встаешь в начальную позу, волнение снимает рукой, и ты понимаешь, что сейчас кульминация твоей жизни. Когда настраиваешь свой мозг на то, что это не страшно, что это круто, это праздник. Ты дошла до пика своих возможностей, до пика своей карьеры, ты смотришь на людей на трибунах, весь мир смотрит на тебя, вспоминаешь себя маленькой и спрашиваешь себя: это то, что ты хотела? И отвечаешь: да.

А когда я была маленькой, я хотела стать чемпионкой мира. Все. Так что мой внутренний ребенок карьерой вполне доволен.

– Наших спортсменов часто воспитывают так, что нельзя быть никаким, кроме первого. И я радуюсь, когда те, кто выигрывают серебро, бронзу, говорят: да, я доволен.

– Я только со временем это осознала – один на один с собой посидела, поговорила. Несколько раз, много. И этот психологический прием, когда ты разговариваешь со своим внутренним ребенком, когда тебе кажется: все не так, все не то, я недостаточно сделала. А потом я вспомнила из детства: Жень, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Чемпионкой мира! Точка. Других вариантов не было.

И как бы… два чемпионата мира, ну и еще пара медалек. Так что у моего внутреннего ребенка все супер.

– Ты переживала, когда закончилось все (спортивная карьера)?

– Довольно-таки плавно это шло. После 2018-го я себе пообещала, что буду идти по своей спортивной тропинке до тех пор, пока не буду ползти и вообще не остановлюсь. Я честна перед собой, сделала все, выжала из себя максимум, старалась даже больше – но не выжалось больше, – сказала Медведева.