💥 Валиева установила два мировых рекорда на Гран-при России по фигурному катанию

Российская фигуристка установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ на Гран-при России.

Фигуристка получила за произвольную программу 185,29 балла (109,02 за технику). Она чисто исполнила три четверных прыжка.

Итоговая сумма Валиевой – 272,71.

Предыдущий рекорд тоже принадлежал Валиевой (180,89 за произвольную и 265,08 по сумме двух программ) и был установлен на Гран-при Канады.

Камила также является обладательницей мирового рекорда в короткой программе (87,42).

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