Анна Щербакова: «Немного в шоке, потому что не понимаю, что случилось на первом прыжке. Всю программу не могла понять»

Чемпионка мира-2021 по фигурному катанию прокомментировала победу на Гран-при Франции.

Спортсменка упала перед первым прыжком в произвольной программе, оставшись без элемента.

«Я немного в шоке, потому что не понимаю, что случилось на первом прыжке. Всю программу я не могла понять, что же случилось на первом прыжке. Нужно время, чтобы осознать это, посмотреть запись выступления.

Я не согласна с тем, что выгляжу уставшей. Приехала сюда мотивированной. Я была сконцентрированной, может, поэтому так показалось. На шестиминутной разминке я хорошо прыгала. После ошибки я запереживала внутри, но для меня важно, что я собралась и доделала остальные элементы до конца», – рассказала Щербакова.

Странный срыв Щербаковой – упала еще до первого прыжка. И так и не поняла, в чем проблема