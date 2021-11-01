Максим Ставиский: «Популярность фигурного катания выросла не из-за Медведевой и Загитовой. Все началось с Авербуха и «Ледникового периода»

Двукратный чемпион мира в танцах на льду рассказал о популярности фигурного катания.

— «Ледниковый период» вызывает негатив у определенной части публики, не знаю, замечали ли вы. Мол, это не спорт.

— Да, это не спорт. Но люди здесь относятся к этому как к спорту – у всех кости и мышцы трещат. Посмотрите – делают поддержки, выбросы, подкруты пытаются. Не нравится – не смотрите, это ваши проблемы. Переключайте на другой канал.

Но нельзя превозносить что-то, оплевывая другое. Нравится спорт – смотри спорт. Но зачем говорить, что у нас здесь спорт, а это говно? Что у вас? Вы не были ни там ни там. Закройте свой рот и смотрите что хотите. Ваше мнение меня не интересует абсолютно.

Попробуйте сами. Пойдите в какой-нибудь проект, пойдите в спорт. А потом уже открывайте свой рот. Мол, мы спортсмены, прошли спорт, прошли «Ледниковый период» и все прекрасно понимаем. Объяснять не считаю нужным ничего больше.

У нас каждый готов открыть рот и сказать свое компетентное мнение. С хрена ли оно компетентное? У нас, блин, пандемия, все сразу стали иммунологами. Собчак впендюрилась с водителем – все сразу юристы, автомобилисты... Специалистов хренова туча.

— В популярности фигуристы пока отстают от футболистов.

— Слава богу, что популяризация. В принципе все началось с Ильи Авербуха, когда у него пошел «Ледниковый», сразу приток детей в школы увеличился десятикратно.

— То есть бум фигурного катания вы связываете с ?

— Да, это статистика показала. Нам это говорили старшие тренеры различных московских школ. Что популяризация пошла огромными скачками.

— Многие считают, что это из-за противостояния Загитовой и Медведевой в Пхенчхане.

— Да нет, конечно! Когда пошел еще первый «Ледниковый», рейтинг был очень высокий. Стали детей приводить, а потом уже пошло дальнейшее развитие спорта. И шоу , и ледовые спектакли, и потом соревнования начали показывать. Раньше ничего не показывали!

Сейчас даже какой-то Кубок России в Сызрани транслируют. Кто какие претензии может предъявить? Популярность начала расти далеко не с Жени Медведевой и . Почему помню – до нас донесли информацию о школах, и мы очень радовались. А много лет уже прошло, – сказал Ставиский.