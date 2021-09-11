Москвина о произвольной Мишиной и Галлямова: «Музыка «Время, вперед!» и о полете Гагарина в космос, и о достижениях ученых. Это можно назвать гимном молодежи»

, тренер чемпионов мира по фигурному катанию и , рассказала о новой произвольной программе пары.

«Для новой программы Мишиной – Галлямова мы взяли бесподобную музыку Георгия Свиридова: романс из фильма «Метель» и для финальной части программы – композицию «Время, вперед!».

При выборе музыки, мы исходили из того, что Китай (где состоится Олимпиада-20222) – это страна, у которой тесные связи с Россией, и советская, российская музыка там очень популярны.

Дальше. В связи с тем, что предыдущая произвольная программа ребят была под музыку Queen, Насте с Сашей была необходима смена стиля, чтобы у болельщиков не сложилось мнение, что они могут кататься только под такую музыку. Нам хотелось показать разноплановость пары, более широкий диапазон их возможностей.

Музыкальные части программы подобраны таким образом, что сюжет, либретто читается без слов. Романс – это о затаенных чувствах молодых людей, их нежности, влюбленности и волнениях, как все сложится в жизни. Планы намечены, решено, что делать, куда двигаться, и заключительная часть программы посвящена их достижениям, что молодые люди добились того, к чему шли. Это можно назвать гимном молодежи. Потому что музыка «Время, вперед!» и о полете Юрия Гагарина в космос, и о достижениях молодых ученых, людей самых разных профессий…

А применительно к нашей паре, эта музыка подчеркивает и говорит, что их время пришло -- мчитесь, добивайтесь, свершайте! Эта программа, на мой взгляд, объединяет смысловую и хореографическую составляющую, показывает, что молодые люди могут быть и нежны, и задумчивы, но и сильны, решительны, когда добиваются поставленных целей.

Перед тем, как сделать эту программу, я советовалась со многими специалистами, в том числе и иностранными, и все они одобрили выбор музыки. Мы показали программы на прокатах в Игоре, Настя с Сашей представили ее на прокатах в Петербурге. Но мы не останавливаемся, продолжаем работу со всеми парами», – сказала Москвина.

Похоже, Москвина ошиблась с программой (и музыкой) для Мишиной и Галлямова. Это неудачный трибьют СССР, не понял даже Авербух