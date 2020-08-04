Максим Траньков: «У половины сборной, кто заявлен на Гран-при США, нет визы. И у тренеров, и у спортсменов»

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, как обстоят дела с визами в США у фигуристов сборной России. 

Ранее Траньков не смог попасть на турнир в Бостоне с Евгений Тарасовой и Владимиром Морозовым из-за отсутствия визы. 

«Нет у меня визы, ее не получить.

Федерация будет пытаться сделать их для тех, кто выезжает на Skate America. Потому что там у половины выезжающих их нет, в том числе и у спортсменов.

Будут отправлять запрос в Госдеп, пытаться вот таким образом решить этот вопрос. 

Но я повторюсь — сейчас у половины сборной, кто заявлен на Skate America, нет визы в США. И у тренеров, и у спортсменов», – сказал Траньков. 

Этап Гран-при Skate America пройдет 22-24 октября в Лас-Вегасе. 

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