Максим Траньков: «У половины сборной, кто заявлен на Гран-при США, нет визы. И у тренеров, и у спортсменов»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал, как обстоят дела с визами в США у фигуристов сборной России.

Ранее Траньков не смог попасть на турнир в Бостоне с и из-за отсутствия визы.

«Нет у меня визы, ее не получить.

Федерация будет пытаться сделать их для тех, кто выезжает на . Потому что там у половины выезжающих их нет, в том числе и у спортсменов.

Будут отправлять запрос в Госдеп, пытаться вот таким образом решить этот вопрос.

Но я повторюсь — сейчас у половины сборной, кто заявлен на Skate America, нет визы в США. И у тренеров, и у спортсменов», – сказал Траньков.

Этап Гран-при Skate America пройдет 22-24 октября в Лас-Вегасе.