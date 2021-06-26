Ягудин о женщинах: «Мне нравится задница, верх и так далее. Потом уже голова. Всех мужиков разные части тела интересуют»

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, что его привлекает в женщинах.

«Мне нравится задница, верх и так далее. Потом уже голова. Потому что всех мужиков разные части тела интересуют. Если (в женщине) мне вот это все нравилось, я пытался, естественно, добиться расположения этого человека.

Но потом – то, что я точно знаю на 100% – в какой-то момент понимаю, что что-то некомфортно. Не могу себе объяснить, не могу найти причину. Чувствую: что-то не то», – рассказал Ягудин в эфире телеканала «Пятница».

Фигурист также высказался о своей жене – олимпийской чемпионке в парном катании Татьяне Тотьмяниной, от которой у него есть две дочери.

«С Таней этого ощущения не происходило. Да, мы миллиард раз ссорились, ругались, но этого ощущения – какого-то непонятного дискомфорта – никогда не возникало», – добавил Ягудин.

Заводное интервью Ягудина: как оказался за решеткой в Америке, сколько женщин у него было и что за отношения с Плющенко