Дмитрий Соловьев: «В Пхенчхане-2018 все неспортсмены накинулись на Коляду. Я сказал ему, что он никому ничего не должен»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию поделился ожиданиями от мужского турнира на Олимпиаде-2022 в .

– Я очень болею за Нэтана Чена, для меня это феномен фигурного катания. Это то фигурное катание, которое я хочу видеть. Я вообще могу назвать не очень много фигуристов, которых я вижу в том направлении, которое мне очень близко: Нэтан, . Нэтан на 75%, Юдзу на 25% – на данный момент, сейчас. Но Юдзу, конечно, тоже красавчик.

– Прыгнет аксель в четыре с половиной оборота?

– Можно всего чего угодно ожидать. Эти фигуристы уникальны, таких больше нет. Нет, рождается маленькая звездочка в Японии, которая уже заявила о себе ( – Sports.ru).

– Которая, собственно, Юдзу и обыграла.

– Да. Но сейчас пока это два гранда.

– Миша Коляда за медаль может зацепиться?

– Объективно это сложно, но я всегда за него очень болею. На Олимпиаде в Корее все неспортсмены на него накинулись, осуждали, а я ему говорил: «Все нормально, успокойся. Это классно, что ты сюда приехал, что ты на Олимпиаде! Я понимаю, что это соревнование, все на тебя делают ставки, и твой груз ответственности, который тянет постоянно постоянно назад – сбрось его. Ты никому ничего не должен».

Ты приходишь – ты никому ничего не должен, правильно же? Когда ты в команде, ты ответственен за то, что ты сделаешь, да. Но нельзя вот так накидываться на спортсмена. Никто лучше этим не сделал.

Конечно, все в его силах. Он классно катается, у него хорошо работают руки, он пластичный, у него высоченный прыжок. Нервы, конечно, его подбивают, но недаром он работает с профессором – Алексей Николаевич Мишин может очень хорошо ему помочь. Они очень мало еще работали», – рассказал Соловьев в интервью Василию Конову.