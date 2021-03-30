Евгений Плющенко: «Если бы Трусова сделала еще один четверной, она бы выиграла чемпионат мира»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о работе с российской фигуристкой Александрой Трусовой, а также оценил ее выступление на чемпионате мира в Стокгольме, где она стала третьей

«Ее целеустремленность, ее желание, что что-то нужно сделать именно на этой тренировке, что нельзя перенести работу на следующую, – я был таким же в юности. У меня зашкаливал максимализм. Думал, что должен сделать максимум, убиться, разбиться… Меня в свое время Мишин сдерживал. 

У Саши все то же самое. У нее большие амбиции, она ставит перед собой очень тяжелые и сложные задачи. Ни одна девочка на сегодняшний день таких задач не ставит – это пять четверных прыжков. 

Если бы Саша сделала еще один четверной, она бы выиграла чемпионат мира. На тренировках, которые проходили у нас на ЧМ, за шесть минут Трусова катала произвольную программу с пятью четверными. Но у нее был груз ответственности, который ее давил и передавливал», – сказал Плющенко.

А Трусовой вообще нужен тренер? Было ли катание Щербаковой чемпионским? Коляда падает, потому что боится упасть?

И что же дальше делать Трусовой? Медаль есть, но с прыжками неразбериха, работы Плющенко совсем не видно

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