Футбольный агент Дмитрий Селюк предложил присвоить тренеру по фигурному звание Героя России.

Накануне подопечная Тутберидзе Анна Щербакова одержала победу на чемпионате мира в Стокгольме.

«Тутберидзе я бы сравнил с великой Винер, которая подняла художественную гимнастику на такую высоту, что ни одна страна не в состоянии посягнуть на подобные результаты. Сейчас этот подвиг творит Тутберидзе.

На месте Владимира Владимировича Путина я бы присвоил этим двум женщинам звание Героя России. Особенно в тот момент, когда российские спортсмены не имеют права выступать под своим флагом и под своим гимном.

Тутберидзе уже готовит новых бойцов в женском одиночном катании, которые скоро тоже получат возможность выступать на взрослом чемпионате мира. На годы вперед пьедестал будет оккупирован Россией. И это благодаря гению Тутберидзе», – сказал Селюк.

Победа Щербаковой – урок. Она доказала, что проблемы, из-за которых бежали Трусова и Косторная, не имеют значения