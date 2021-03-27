Футбольный агент Селюк предложил присвоить Тутберидзе звание Героя России

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Дмитрий Селюк женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Фигурное катание

Футбольный агент Дмитрий Селюк предложил присвоить тренеру по фигурному Этери Тутберидзе звание Героя России.

Накануне подопечная Тутберидзе Анна Щербакова одержала победу на чемпионате мира в Стокгольме.

«Тутберидзе я бы сравнил с великой Винер, которая подняла художественную гимнастику на такую высоту, что ни одна страна не в состоянии посягнуть на подобные результаты. Сейчас этот подвиг творит Тутберидзе.

На месте Владимира Владимировича Путина я бы присвоил этим двум женщинам звание Героя России. Особенно в тот момент, когда российские спортсмены не имеют права выступать под своим флагом и под своим гимном.

Тутберидзе уже готовит новых бойцов в женском одиночном катании, которые скоро тоже получат возможность выступать на взрослом чемпионате мира. На годы вперед пьедестал будет оккупирован Россией. И это благодаря гению Тутберидзе», – сказал Селюк.

Победа Щербаковой – урок. Она доказала, что проблемы, из-за которых бежали Трусова и Косторная, не имеют значения

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья