Рудковская о прокате Трусовой на ЧМ-2021: «Я не смотрела. Она стала двенадцатой? Ну хорошо, двенадцатая – значит, двенадцатая»

Продюсер Яна Рудковская, супруга тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, призналась, что не смотрела прокат Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.
Трусова тренируется в Академии Плющенко.
«Я не смотрела. Даже не знаю, какая она сейчас. Двенадцатая? Ну хорошо, двенадцатая – значит, двенадцатая.
Я не видела, поэтому никак не могу прокомментировать», – сказала Рудковская.
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