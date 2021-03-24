Рудковская о прокате Трусовой на ЧМ-2021: «Я не смотрела. Она стала двенадцатой? Ну хорошо, двенадцатая – значит, двенадцатая»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России женское катание Яна Рудковская Александра Трусова Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская, супруга тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, призналась, что не смотрела прокат Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

Трусова тренируется в Академии Плющенко.

«Я не смотрела. Даже не знаю, какая она сейчас. Двенадцатая? Ну хорошо, двенадцатая – значит, двенадцатая.

Я не видела, поэтому никак не могу прокомментировать», – сказала Рудковская.

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