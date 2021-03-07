Нина Мозер: «С Родченковым пару раз общалась. Мне интересно общаться с людьми, которые обязательно умные и вразумительные»

Заслуженный тренер России Нина Мозер рассказала об отношении к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.

– С Родченковым вы знакомы?

– Это относительное знакомство. Я его видела, пару раз общалась. Знаете, мне интересно общаться с людьми, которые обязательно умные и вразумительные.

– Как он смог убедить своими рассказами все мировое сообщество, что у нас тут империя зла?

– Мировое сообщество просто ждало, чтобы кто-нибудь чего-нибудь брякнул и можно было зацепиться. Мы же в разряде людей, к которым пристальное внимание и которых пытаются хоть каким-то образом укусить, надкусить, обидеть и воспользоваться ситуацией. Я считаю, что это история из этой серии.

– У нас проколы тоже. Вон, поводы даем, пожалуйста – фуросемид. Ну о чем мы говорим?

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– К сожалению, да. При том, что спортсменам все рассказывают, они все знают, но иногда они думают: «А, проскочу!» Наверное, так, я не знаю. Может быть, потому, что в нашем виде спорта это бесполезное действие, мы не задумываемся.

Все эти допинги у «цикликов» могут помочь, а в наших видах спорта, сложнокоординационных, это быстрее, наверное, навредит, потому что здесь важна стабильность, умение выдержать нагрузку, сделать то, что необходимо, на старте.

Как я говорю, нужно готовить спортсмена так, чтобы в нужное время, в нужный час, в нужную минуту, в нужную секунду он вышел и смог показать за четыре минуты то, что делал целыми годами, – сказала Мозер в интервью Василию Конову.

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