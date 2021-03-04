«Рады видеть». Ученица «Хрустального» выложила фото с Косторной с тренировки

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Чемпионка Европы Алена Косторная сфотографировалась с фигуристкой из группы Этери Тутберидзе.

«Рады видеть», – написала Мирослава Лебедева, тренирующаяся на катке «Хрустальный».

Через несколько минут после публикации фото Лебедевой и Косторной пропало из сторис.

Ранее Косторная, летом перешедшая от Тутберидзе к Евгению Плющенко, выразила желание вернуться к прежнему тренеру. По словам хореографа Даниила Глейхенгауза, официальное оформление перехода задерживается из-за финансовых нюансов.

UPD: спустя еще несколько минут фото снова появилось в сторис, но уже без подписи.

Как вышло, что Косторная до сих пор не у Тутберидзе? Чего требует Рудковская? И почему этот трансфер – сплошная глупость?

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