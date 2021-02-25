Косторная поменяла короткую программу: в Финале Кубка России она выступит под «Времена года» Вивальди

Чемпионка Европы по фигурному катанию поменяла короткую программу.

На тренировке перед Финалом Кубка России Косторная сделала прогон программы под отрывок из четвертого концерта Антонио Вивальди «Времена года» («Зима») в исполнении Мишеля Швальбе. Предыдущая короткая фигуристки была поставлена под микс из песен американской певицы Билли Айлиш.

Все элементы короткой программы Косторная исполнила без ошибок, фигуристка не отрабатывала на тренировке тройной аксель.

Ранее спортсменка поменяла произвольную программу – в Москве она выступит под композиции итальянца Луки Д’Альберто My Way и Yellow Moon.

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