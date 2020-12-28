Анна Щербакова: «В произвольной на ЧР помог соревновательный адреналин. Люди даже не представляют, на что способны в стрессовой ситуации»

Российская фигуристка рассказала о том, как катала произвольную программу на чемпионате России в Челябинске.

– Может быть, ты сейчас думаешь, что не надо так много тренироваться? Это, конечно, шутка.

– Думаю, что мне помог старый багаж: чем больше я тренировалась бы в таком режиме, тем хуже были бы результаты. Если не прокатывать программу целиком, то выносливости будет все меньше и меньше. Конечно, для меня удивительно, что при такой подготовке я сумела откатать произвольную. Круто, что это сейчас получилось, но в дальнейшем нужна подготовка получше.

– На твой взгляд, ты смогла так хорошо откататься в Челябинске из-за силы воли или психологической устойчивости?

– Думаю, сыграл свою роль настрой. Я настроилась, что все это умею делать. На старте вспомнила все самое лучшее, что я могу сделать, собрала это в кучу и плюс выходила с холодной головой – никаких нервов до и во время проката.

Обычно начинаешь катать программу, и дальше все по накатанной, здесь же я не должна была отключаться: нужно было контролировать силы. В какие-то моменты прокат был не на максимум. Если придираться, то на несколько прыжков я заезжала, пропустив нужные заходы, чтобы просто доехать эту программу до конца и сделать все прыжки. Каждую секунду я контролировала себя, чтобы не накосячить по мелочи, следить за своим состоянием, дышать спокойно.

Поэтому была максимальная концентрация в течение всего проката. Еще могу точно сказать, что помог соревновательный адреналин. Люди могут даже не представлять, на что они способны в стрессовой ситуации. Открываются скрытые возможности, меньше чувствуется усталость.

– Ты испытывала какие-то эмоции во время проката?

– Я понимала все, что происходит, старалась как будто заглушать свои эмоции. Естественно, после исполнения двух четверных прыжков я была очень рада. Даже наверно после исполнения первого, потому что на тренировках получалось так, что если я делаю первый лутц, то в целом дальше программа идет хорошо.

Если первый лутц не получается, то дальше можно не катать. Когда ты падаешь и поднимаешься, ты тратишь больше сил, теряешь скорость и уверенность в себе. Так что можно сказать, что первый прыжок задавал тон всей программе. Когда я сделала его, у меня появилось какое-то спокойствие.

Я старалась сохранять его, не расплескивать эмоции, ехала очень сконцентрировано и возможно менее эмоционально, чем обычно я катаю. И во второй половине, особенно на дорожке, хотя сил уже не было, постаралась все равно показать эмоции и кататься на разрыв, – сказала Щербакова.

«Если бы Щербакова тренировалась у Плющенко, она бы все равно выиграла». Столько драм в фигурке еще не было, плакала даже Тутберидзе