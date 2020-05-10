Аделина Сотникова: «После золота Сочи-2014 был большой ажиотаж. Но мне никогда не сносило крышу от успеха»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию рассказала, как справлялась с известностью после победы на Играх.

«Наверное, это огромная ответственность – выступать после победы на Олимпиаде. Забраться на вершину всегда легко, а вот чтобы оставаться наверху, нужно дополнительно много работать. Причем именно отдаваться делу. Я такой человек, что могу отдаваться полностью только одному делу.

Мне никогда крышу не сносило от успеха. От многих проектов я даже отказывалась, потому что понимала, что меня это отвлекало от моего вида спорта. Пугало, что я мало внимания уделяю полноценным тренировкам. Потому что нужно было то там быть, то там, так как я уже такая известная личность, известная спортсменка, добилась всего в плане олимпийского золота. Еще и первая в истории. Представляете, какой ажиотаж был.

У меня не было сноса крыши, было страшно. Страшно где-то появиться, потому что я не была разговорчивой, не могла поделиться своими мыслями, так как я всегда все держала в себе. На всяких разных интервью я стояла, как истукан, не понимала, что рассказать, потому что не могу делиться этими моментами – это ведь мое, личное. Из меня это так потихонечку вытягивали-вытягивали, и как видите – вытянули», – сказал Сотникова в подкасте «Чистый хвост».

«Когда ждала оценки на Олимпиаде, меня трясло. Блин, хочется это повторить». С Аделиной Сотниковой заново проживаем победу в Сочи