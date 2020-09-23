Константин Меньшов: «Медведева заслужила без отбора выступать на чемпионате России. Это великая спортсменка»

Бывший российский фигурист считает, что двукратная чемпионка мира имеет право выступить на чемпионате России без отбора.

Медведева из-за травмы снялась с двух этапов Кубка России в этом сезоне и уже не сможет по правилам отобраться на чемпионат России, который пройдет в Челябинске в декабре.

«Если Медведева захочет выступить на чемпионате России, то ей надо дать такую возможность. Это великая спортсменка.

Да, если она на это решится, то ей будет очень сложно соперничать с другими фигуристками, но в любом случае она заслужила без отбора выступать на чемпионате России.

На мой взгляд, ничего такого в этом нет, это лишь порадует болельщиков. Я буду только за», – рассказал Меньшов.

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