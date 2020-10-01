Ягудин о съемках «Ледникового периода»: «Под Загитовой как будто плавится лед. Она выходит и очаровывает всех»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в эфире «Доброго утра» на Первом канале рассказал, как я ему работалось в роли ведущего шоу «Ледниковый период» вместе с Алиной Загитовой.
«Мы с Алиной сложились как пара соведущих, между нами появилась «химия». Хотя и говорят, что первый блин комом, но наш блин не был комом. Это был хороший поджаристый блин.
Было очень тяжело начинать этот проект, потому что Алина никогда не работала с ухом (ТВ-термин, имеются в виду подсказки режиссера – Sports.ru), не работала в качестве ведущей, но, как я в шутку говорю, я тоже в свое время писался и какался.
Время прошло, и мы учимся очень многому. Алина сейчас делает прорыв – каждая ее съемка все лучше и лучше.
Под Алиной как будто плавится лед. Она просто выходит и очаровывает всех», – рассказал Ягудин.
Шоу «Ледниковый период» возвращается на ТВ. Премьера проекта – сегодня в 17.20 по московскому времени.
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