Ягудин о съемках «Ледникового периода»: «Под Загитовой как будто плавится лед. Она выходит и очаровывает всех»

Олимпийский чемпион в эфире «Доброго утра» на Первом канале рассказал, как я ему работалось в роли ведущего шоу вместе с .

«Мы с Алиной сложились как пара соведущих, между нами появилась «химия». Хотя и говорят, что первый блин комом, но наш блин не был комом. Это был хороший поджаристый блин.

Было очень тяжело начинать этот проект, потому что Алина никогда не работала с ухом (ТВ-термин, имеются в виду подсказки режиссера – Sports.ru), не работала в качестве ведущей, но, как я в шутку говорю, я тоже в свое время писался и какался.

Время прошло, и мы учимся очень многому. Алина сейчас делает прорыв – каждая ее съемка все лучше и лучше.

Под Алиной как будто плавится лед. Она просто выходит и очаровывает всех», – рассказал Ягудин.

Шоу «Ледниковый период» возвращается на ТВ. Премьера проекта – сегодня в 17.20 по московскому времени.

«Я воспитана в семье мусульман, у нас принято старшим говорить «вы». Загитова и Ягудин поспорили в гостях у Урганта