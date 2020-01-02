Глейхенгауз о Загитовой: «Можно сколько угодно читать комментарии, что мы сливаем спортсменов. Алина сама знает, что мы всегда ее ждем»

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова еще может вернуться в спорт.

– Программы Алины? Будем ждать, что еще сказать. Надеюсь, что она покажет их на соревнованиях. Но если нет, мы увидим их в шоу в любом случае. Я надеюсь, ничто не пропадет.

Можно сколько угодно читать прекраснейшие комментарии, что мы сливаем спортсменов. Но я просто не могу себе представить тренера, который будет так делать.

Что касается Алины, она сама прекрасно знает, что мы всегда за то, чтобы она продолжала кататься, всегда ее ждем. И когда она приходит, мы с ней работаем, обсуждаем все технические и хореографические моменты.

Но я не знаю, зачем здесь давить и требовать, как это делают ее фанаты. Человек уже в осознанном возрасте и все-таки должен принимать решения, которые в данный момент считает правильными. Заставлять делать что-то для кого-то – глупо. Это даже не имеет смысла.

– У Загитовой хватает времени на тренировки, учитывая ее занятость в «Ледниковом периоде»?

– У Алины работа проходит прекрасно, как только она приходит на тренировку. Как только она приходит на занятия, у нее все идет хорошо.

Даже удивительно смотреть на то, что у нее может получаться с недостаточным, на мой взгляд, тренировочным временем.

– Недостаточное время на тренировках – это сколько?

– Меньше, чем она же тренировалась в олимпийский сезон.

– Алина действительно хотела выступать на контрольных прокатах и была в хорошей форме?

– Если бы она не дала изначально согласие на участие, то ее не было бы на афишах. Конечно, мы собирались и готовились к прокатам, – рассказал Глейхенгауз.

Да, Загитова никому ничего не должна и не обещала. Но сделала все так, что теперь выглядит обманщицей

«Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю». Загитова до сих пор убеждает всех (и похоже, себя), что еще вернется

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