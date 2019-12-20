Глейхенгауз о снятии Загитовой с контрольных прокатов: «Есть закон не свидетельствовать против своей семьи. Алина нам уже как семья»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал то, что олимпийская чемпионка снялась с контрольных прокатов сборной России.

«У нас, кажется, есть закон не свидетельствовать против своей семьи.

Алина нам уже как семья. И даже если в каких-то моментах я с ней не согласен, то все равно всегда буду на ее стороне, буду ее поддерживать.

Наверное, я все-таки ближе к фанатам, которые Алину ждут, и я также хочу, чтобы она выступала, каталась.

И я до сих пор считаю, что она это может, просто она должна сама этого хотеть», – сказал Глейхенгауз.

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