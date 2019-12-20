Глейхенгауз о снятии Загитовой с контрольных прокатов: «Есть закон не свидетельствовать против своей семьи. Алина нам уже как семья»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал то, что олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России.

«У нас, кажется, есть закон не свидетельствовать против своей семьи.

Алина нам уже как семья. И даже если в каких-то моментах я с ней не согласен, то все равно всегда буду на ее стороне, буду ее поддерживать.

Наверное, я все-таки ближе к фанатам, которые Алину ждут, и я также хочу, чтобы она выступала, каталась.

И я до сих пор считаю, что она это может, просто она должна сама этого хотеть», – сказал Глейхенгауз.

Да, Загитова никому ничего не должна и не обещала. Но сделала все так, что теперь выглядит обманщицей

«Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю». Загитова до сих пор убеждает всех (и похоже, себя), что еще вернется

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