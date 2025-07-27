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Яна Бекмурзова: «Грустно, что не смогли выиграть в финале. Серебро – неплохой результат, но хотелось золото»

Яна Бекмурзова призналась, что расстроена поражением в финале командной шпаги.

Женская сборная России уступила француженкам со счетом 32:41 на чемпионате мира в Тбилиси.

«Честно говоря, грустно, что не смогли выиграть в финале. Но это достаточно неплохо, учитывая, что на международных соревнованиях в командах мы фехтовали только второй раз. Да, серебро – неплохой результат, но хотелось золото.

Не могу сказать, что француженки были намного сильнее, единственное, в чем они превзошли нас, так это в опыте выступлений на международной арене. Да и какого-то предвзятого отношения к нам со стороны судей я не заметила. Мы просто старались выйти и показать максимум», – сказала Бекмурзова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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