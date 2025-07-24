Мамедов о возвращении Поздняковой в спорт: «Мы только рады. Сами понимаете, скамейка спортсменов за последние годы не увеличилась»

Ильгар Мамедов поддержал возвращение Софии Поздняковой в спорт.

Позднякова – двукратная победительница Олимпиады-2020 в Токио, двукратная чемпионка мира по фехтованию на саблях. В октябре прошлого года объявила о приостановке карьеры.

Сегодня стало известно, что спортсменка возобновляет карьеру и планирует отобраться на Олимпийские игры.

«Пару месяцев назад София позвонила мне и сказала, что решила вернуться с сентября. Конечно, это приятно, когда возвращается сильная спортсменка. Сами понимаете, что у нас скамейка спортсменов за последние годы точно не увеличилась. Мы только рады, если кто-то возвращается.

Даже если она в паузе не занималась фехтованием, то физическую активность вела. Занималась скалолазанием и не лежала на диване. Мышцы все равно работали. В любом случае у нас есть предсезонная подготовка. За несколько месяцев она приведет себя в порядок», – сказал президент Федерации фехтования России (ФФР) и главный тренер сборной Мамедов.