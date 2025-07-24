Тренер рапиристов Шевченко: «Надеюсь, серебро Бородачева даст импульс остальной команде. Кирилл – лидер нашего фехтования на рапирах»

Тренер рапиристов Дмитрий Шевченко поздравил болельщиков с серебром Бородачева.

Накануне россиянин Кирилл Бородачев стал вторым в индивидуальной рапире на чемпионате мира в Тбилиси.

«Хотел бы поздравить всех болельщиков, всю нашу общественность с первой за последние годы медалью такого уровня, как чемпионат мира. И самого Бородачева, и его личных тренеров – Элину Орлову и Ильгара Мамедова.

Кирилл последние пять лет является лидером нашего фехтования на рапирах. В Токио он остановился в шаге от медалей, заняв пятое место. Долгое время мы не могли проверить наших спортсменов на таком турнире, как чемпионат мира, и, наконец, это удалось.

Надеюсь, что это даст импульс остальной команде ребят. Они много сделали, чтобы завоевать медаль в командных соревнованиях», – отметил Шевченко.

Тренер оценил выступление в индивидуальных соревнованиях других россиян – Владислава Мыльникова и Александра Керика. Оба спортсмена выбыли в 1/16 финала.

«Влад проиграл в итоге победителю турнира, хоть мы в тот момент и не думали об этом. К сожалению, построить поединок не получилось. Это дополнительный стимул: сделаем работу над ошибками и будем сильнее в следующем турнире.

У Керика бой c Александром Чупеничем не получился абсолютно. Изначально понимал, что он вряд ли выиграет. Но к Саше остались вопросы... скажем так, по мужской составляющей. Характер мужской не проявил. Наверное, не созрел для такого бойца экстра‑класса», – сказал Шевченко.

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